x
19 января 2025
|
последняя новость: 13:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2025
|
19 января 2025
|
последняя новость: 13:42
19 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

NBC: администрация Трампа рассматривает возможность временного выселения жителей Газы в Индонезию

Газа
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
время публикации: 19 января 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 13:28
NBC: администрация Трампа рассматривает возможность временного выселения жителей Газы
Ali Hassan/Flash90

Телеканал NBC публикует материал о возможном визите в сектор Газы специального представителя президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. В публикации поднимается вопрос и о предстоящем восстановлении сектора.

Согласно NBC, администрация рассматривает возможность переселения двух миллионов жителей Газы в другие страны – на время работ по реконструкции. Представитель переходной команды Трампа рассказал, что одной из стран, которая может принять палестинцев, является Индонезия.

Собеседник телеканала признал: вопрос о том, согласятся ли жители Газы на релокацию, остается открытым, а сама идея вызывает протест не только среди палестинцев, но среди арабов в целом. Она воспринимается как первый шаг к изгнанию их Израилем.

По словам источника, Виткофф намерен присутствовать "практически постоянно" в ближневосточном регионе в ближайшие недели или даже месяцы для решения проблем, которые могут возникнуть и которые, по его мнению, могут помешать реализации соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook