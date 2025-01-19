NBC: администрация Трампа рассматривает возможность временного выселения жителей Газы в Индонезию

Телеканал NBC публикует материал о возможном визите в сектор Газы специального представителя президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. В публикации поднимается вопрос и о предстоящем восстановлении сектора.

Согласно NBC, администрация рассматривает возможность переселения двух миллионов жителей Газы в другие страны – на время работ по реконструкции. Представитель переходной команды Трампа рассказал, что одной из стран, которая может принять палестинцев, является Индонезия.

Собеседник телеканала признал: вопрос о том, согласятся ли жители Газы на релокацию, остается открытым, а сама идея вызывает протест не только среди палестинцев, но среди арабов в целом. Она воспринимается как первый шаг к изгнанию их Израилем.

По словам источника, Виткофф намерен присутствовать "практически постоянно" в ближневосточном регионе в ближайшие недели или даже месяцы для решения проблем, которые могут возникнуть и которые, по его мнению, могут помешать реализации соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.