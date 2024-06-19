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"Аль-Араби аль-Джадид": Египет согласился ввести в Газу свой контингент

время публикации: 19 июня 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 10:18
"Аль-Араби аль-Джадид": Египет согласился ввести в Газу свой контингент
AP Photo/Amr Nabil

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" рассказывает, какие вопросы стояли на повестке дня совещания представителей высшего военного руководства США, Израиля и арабских стран, которое состоялось в Бахрейне на минувшей неделе.

Среди тех, кто принял участие во встрече, – глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла, начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, командующие вооруженными силами Египта, Бахрейна, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов.

На повестке дня было три основных вопроса: пути к прекращению войны в секторе Газы, создание системы раннего оповещения для противостояния иранской воздушной угрозе – как ракетам, так и БПЛА, а также обеспечение безопасности судоходства у берегов Йемена.

Согласно египетскому источнику, Египет выразил готовность направить в сектор Газы своих военнослужащих – при условии, что это произойдет по мандату ООН в составе арабских сил, а пребывание будет носить временный характер.

Египтяне согласились охранять КПП, в том числе – на границе с Израилем, однако египетских военнослужащих не будет в населенных пунктах сектора. После того, как власть в Газе перейдет в руки Палестинской администрации, войска будут выведены.

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