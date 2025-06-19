Guardian: в пятницу главу МИД Ирана ждут в Женеве

В ближайшую пятницу, 20 июня, в швейцарской Женеве планируется встреча глав МИД Ирана, Франции, ФРГ и Великобритании, сообщает британское издание The Guardian.

"Главы МИД Великобритании, Франции и Германии планируют встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Это может стать дипломатическим прорывом спустя пять дней израильских бомбардировок Ирана", – говорится в публикации.

При этом The Guardian подчеркивает, что "пока что от Ирана не поступало финального сигнала о согласии на проведение (встречи)".