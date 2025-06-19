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Пресса

ABC News: Трамп "свыкается с идеей выведения из строя ядерного объекта Ирана в Фордо"

Дональд Трамп
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 02:14 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 02:25
ABC News: Трамп "свыкается с идеей выведения из строя ядерного объекта Ирана в Фордо"
AP Photo/Evan Vucci

Телеканал ABC News, как и ряд других американских СМИ, передает, что президент США Дональд Трамп принципиально одобрил план вступления американских сил в войну против Ирана, но пока не отдал приказ.

Отмечается, что США, в случае присоединения к военным действиям Израиля против Ирана, могут нанести не один, а несколько ударов по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо. Информированный источник заявил, что Трамп "свыкается с идеей выведения из строя ядерного объекта Ирана в Фордо".

На данный момент в Белом доме ждут ответа от Тегерана на предложение продолжать переговоры по ядерной программе исламской республики.

Пресса
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