ABC News: Трамп "свыкается с идеей выведения из строя ядерного объекта Ирана в Фордо"
время публикации: 19 июня 2025 г., 02:14 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 02:25
Телеканал ABC News, как и ряд других американских СМИ, передает, что президент США Дональд Трамп принципиально одобрил план вступления американских сил в войну против Ирана, но пока не отдал приказ.
Отмечается, что США, в случае присоединения к военным действиям Израиля против Ирана, могут нанести не один, а несколько ударов по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо. Информированный источник заявил, что Трамп "свыкается с идеей выведения из строя ядерного объекта Ирана в Фордо".
На данный момент в Белом доме ждут ответа от Тегерана на предложение продолжать переговоры по ядерной программе исламской республики.
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