CNN: сторонники Навального в отместку за его смерть взломали базу данных ФСИН

Телеканал CNN рассказывает, что международная группа хакеров в отместку за гибель в колонии лидера российской оппозиции Алексея Навального осуществила взлом базы данной Федеральной службы исполнения наказаний. Это произошло вскоре после смерти оппозиционера.

В общей сложности, был получен доступ к данным 800000 человек, среди которых есть как заключенные, так и их родственники. Похищены номера телефонов и адреса электронной почты. "Мы сделали это в надежде, что кто-то поделится информацией о смерти Навального", – сказал телеканалу один из взломщиков.

Был взломан сайт заполярной колонии, где держали Навального в заключении – на экране появлялась фотография оппозиционера. Взломали хакеры и сайт он-лайн магазина, на котором родственники могли покупать продукты и товары для заключенных. Цена на все была снижена до одного рубля.

В хакерской группе есть как граждане Украины, так и покинувшие свою страну российские граждане. Они напомнили о процитированной Навальным фразе Эдмунда Берка: "Все, что нужно для торжества зла – это бездействие добрых людей" и о его призыве не сдаваться.

"Мы, айтишники, покинувшие нынешнюю Россию. Мы любим нашу страну и вернемся, когда она будет свободна от Путинского режима. И на этом пути мы дойдем до конца", – заявляют они.