Совместное журналистское расследование, проведенное CBS, The Insider и Der Spiegel, указывает на то, что Россия может нести ответственность за так называемый "гаванский синдром" – странное недомогание, с которым столкнулись американские дипломаты, проходящие службу за границей.

Впервые оно было выявлено в 2016 году у сотрудников американской миссии в Гаване – этим и объясняется его название. Среди проявлений синдрома: головокружение, тошнота, звон и боль в ушах, потеря памяти. Помимо Кубы, недомогание испытывали американские дипломаты в России, Китае, Польше, Германии.

Подполковник в отставке Грег Эдгрин, занимавшийся расследованием "аномальных инцидентов со здоровьем", рассказал, что все пострадавшие работали против России и достигли на своем поприще значительных успехов. "Связь с Россией выявлялась каждый раз", – сказал он.

Ранее группа экспертов, возглавляемая главой национальной разведки Эврил Хейнс и заместителем директора ЦРУ Дэвидом Коэном, пришла к выводу, что причина – пульсирующая энергия электромагнитных волн. Альтернативный вариант – воздействие ультразвука, но для этого необходимо, чтобы источник находился рядом.

В ноябре 2021 года посетивший Москву директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил руководителей российских спецслужб, что, если будет установлена причастность к явлению России, это не останется без последствий. Россия отвергает причастность к феномену.