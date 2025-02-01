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Пресса

Axios: Трамп и ас-Сиси обсудили переселение жителей сектора Газы

Газа
Дональд Трамп
Египет
время публикации: 01 февраля 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 22:33
Axios: Трамп и ас-Сиси обсудили переселение жителей сектора Газы
Khalil Kahlout/Flash90

Президент США Дональд Трамп провел 1 февраля телефонный разговор с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Как сообщает Axios, в ходе беседы обсуждалось предложение Трампа о переселении жителей Газы в Египет и Иорданию.

Канцелярия египетского президента сообщила, что в ходе беседы ас-Сиси пригласил Трампа в Египет, чтобы содействовать укреплению стратегического партнерства двух стран, обсудить сложные региональные проблемы, а также принять участие в открытии Египетского музея.

Еще одним обсуждавшимся вопросом, заявила египетская сторона, стала необходимость реализации как первого, так и второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

Президент США трижды озвучил идею переселения жителей сектора в соседние страны, по меньшей мере – на время восстановительных работ. Посетивший Газу представитель администрации США Стивен Виткофф назвал ее непригодной для проживания.

Отметим, что 1 февраля Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Лига арабских государств, а также Палестинская администрация выступили с совместным заявлением, направленным против плана Трампа по переселению палестинцев из сектора Газы.

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