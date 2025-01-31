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Пресса

"Аль-Джазира": за время перемирия в Газу въехало 7926 грузовиков гуманитарной помощи

Газа
ООН
время публикации: 31 января 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 14:50
"Аль-Джазира": за время перемирия в Газу въехало 7926 грузовиков гуманитарной помощи
AP Photo/Amr Nabil

По сообщению катарского канала "Аль-Джазира", с момента действия соглашения о прекращении огня в секторе Газы на территорию сектора въехало всего 7926 грузовиков с гуманитарной помощью, что значительно ниже потребностей палестинцев.

Две трети грузовиков перевозили продовольствие. 208 грузовиков привезли палатки для временного проживания, этого количества недостаточно для палестинцев, чьи дома были разрушены. Временное мобильное жилье не было доставлено ни в северную, ни в южную часть сектора Газы.

Было доставлено 197 грузовиков топлива, но оно, по утверждениям "Аль-Джазиры", недоступно для гражданской обороны, муниципальных служб и электрических компаний. (По всей видимости, топливо передано международным гуманитарным организациям, а не ХАМАСу, который стремится вернуться к управлению сектора Газы, – прим. ред.)

Не была доставлена тяжелая строительная техника, строительные материалы, оборудование для получения солнечной энергии и достаточное количество медицинского оборудования, утверждает катарский телеканал.

Денежные средства в банки сектора Газы не поступают, и банки испытывают острую нехватку наличности. В ходе военных действий в секторе Газы были повреждены более 75% скважин водоснабжения.

Пресса
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