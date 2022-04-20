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NEWSru.co.il :: Пресса20 апреля 2022 г., 10:25

Последние дни Мариуполя. Обзор арабских СМИ

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Последние дни Мариуполя. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" знакомит со сводкой командования украинской армии, согласно которой, несмотря на начало российского наступления в Донбассе, главной целью России остается Мариуполь. Его защитники продолжают сопротивление на разрушенном комбинате "Азовсталь", однако командир украинской морской пехоты признает: в лучшем случае им удастся продержаться несколько дней.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал объявить четырехдневное пасхальное перемирие между Украиной и Россией, чтобы позволить мирному населению покинуть зону боев. Это также позволит доставить гуманитарную помощь в осажденные города, прежде всего – в Мариуполь.


Телеканал "Аль-Арабия" цитирует государственного секретаря США Джо Блинкена, призвавшего Израиль и палестинцев разорвать порочный круг насилия и воздержаться от действий, ведущих к эскалации, в том числе, на Храмовой горе в Иерусалиме. В беседах с главой ПА Махмудом Аббасом и министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом Блинкен призвал к реализации принципа двух государств.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что правительство Израиля приняло решение запретить "поселенцам" подниматься к мечети аль-Акса до окончания священного месяца Рамадан. ПИЦ цитирует депутата Итамара Бен-Гвира, который назвал решение капитуляцией перед палестинцами. Исламские силы продолжают сопротивляться еврейским планам

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