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NEWSru.co.il :: Пресса20 апреля 2022 г., 08:17

Дипломатический фронт. Обзор ивритоязычных СМИ, Вторник, 19 апреля

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Дипломатический фронт. Обзор ивритоязычных СМИ, Вторник, 19 апреля

На первых полосах израильских газет – международное давление на Израиль в связи с обострением ситуации вокруг Храмовой горы.

"Едиот Ахронот": "Я пережила 804 дня пыток в камере иранской тюрьмы"

"Исраэль а-Йом": Не летите в Катар

"Гаарец": БАГАЦ рекомендовал правительству сузить рамки открытия огня для полиции


"Маарив": Внешнеполитическое давление

"Едиот Ахронот": "Я пережила 804 дня пыток в камере иранской тюрьмы"

"Едиот Ахронот" публикует на первой полосе анонс интервью журналистки Гилит Козбы с доктором Кейли Мор-Гилбер, исследовательницей ислама, которую после приезда в Иран обвинили в шпионаже в пользу Израиля и почти три года продержали в крошечной тюремной камере без окон

"Исраэль а-Йом": Болельщики не намерены отказываться от Катара

Израильские болельщики, купившие билеты на чемпионат мира по футболу в Катаре, не намерены отказываться от поездки из-за предупреждения штаба национальной безопасности об угрозе террора и похищений: "Катар имеет западную инфраструктуру и с нами ничего не случится". Подробности в материале Шимона Яиша.

"Маарив": Внешнеполитическое давление

Напряженная обстановка вокруг Храмовой горы влечет за собой рост внешнеполитического давления на Израиль. ОАЭ вызвали "на ковер" израильского посла и отменили свое участие в воздушном параде в честь Дня Независимости. Подробности в материале Анны Барски и Хаима Исровича.




"Гаарец": БАГАЦ рекомендовал правительству сузить рамки открытия огня для полиции

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил иск родителей застреленного полицейским автоугонщика с требованием заново расследовать обстоятельства смерти их сына. Вместе с тем, судьи рекомендовали правительству пересмотреть действующие правила открытия огня для сотрудников полиции, сочтя их "слишком расширенными".

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