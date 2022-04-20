Дипломатический фронт. Обзор ивритоязычных СМИ, Вторник, 19 апреля

На первых полосах израильских газет – международное давление на Израиль в связи с обострением ситуации вокруг Храмовой горы.

"Едиот Ахронот": "Я пережила 804 дня пыток в камере иранской тюрьмы"





"Исраэль а-Йом": Не летите в Катар





"Гаарец": БАГАЦ рекомендовал правительству сузить рамки открытия огня для полиции





"Маарив": Внешнеполитическое давление





"Едиот Ахронот": "Я пережила 804 дня пыток в камере иранской тюрьмы"





"Едиот Ахронот" публикует на первой полосе анонс интервью журналистки Гилит Козбы с доктором Кейли Мор-Гилбер, исследовательницей ислама, которую после приезда в Иран обвинили в шпионаже в пользу Израиля и почти три года продержали в крошечной тюремной камере без окон





"Исраэль а-Йом": Болельщики не намерены отказываться от Катара

Израильские болельщики, купившие билеты на чемпионат мира по футболу в Катаре, не намерены отказываться от поездки из-за предупреждения штаба национальной безопасности об угрозе террора и похищений: "Катар имеет западную инфраструктуру и с нами ничего не случится". Подробности в материале Шимона Яиша.





"Маарив": Внешнеполитическое давление





Напряженная обстановка вокруг Храмовой горы влечет за собой рост внешнеполитического давления на Израиль. ОАЭ вызвали "на ковер" израильского посла и отменили свое участие в воздушном параде в честь Дня Независимости. Подробности в материале Анны Барски и Хаима Исровича.

"Гаарец": БАГАЦ рекомендовал правительству сузить рамки открытия огня для полиции





Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил иск родителей застреленного полицейским автоугонщика с требованием заново расследовать обстоятельства смерти их сына. Вместе с тем, судьи рекомендовали правительству пересмотреть действующие правила открытия огня для сотрудников полиции, сочтя их "слишком расширенными".