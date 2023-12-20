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    Пресса

    Axios: Израиль готов на новое прекращение огня в Газе ради освобождения 30 заложников

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    Axios: Израиль готов на новое прекращение огня в Газе ради освобождения 30 заложников
    Flash90/Miriam Alster

    Израиль предлагает приостановить боевые действия в Газе как минимум на одну неделю в рамках новой сделки, согласно которой ХАМАС должен освободить более 30 заложников, пишет в издании Axios журналист Барак Равид со ссылкой на двух израильских чиновников и еще один информированный источник.

    Данная информация пока не подтверждена официально.

    В публикации отмечается, что власти Израиля готовы к переговорам об условиях освобождения большего количества заложников, даже несмотря на то, что ХАМАС заявил, что не возобновит переговоры, пока продолжаются боевые действия в Газе.

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    По данным Axios, в случае достижения соглашения, на данном этапе Израиль рассчитывает добиться освобождения все еще остающихся в заложниках женщин и мужчин старше 60 лет, а также заложников, которые больны или ранены и нуждаются в срочной медицинской помощи.

    По словам израильских официальных лиц, в рамках этого предложения Израиль готов согласиться на временное прекращение огня минимум на одну неделю. Кроме того, власти Израиля готовы освободить палестинских заключенных, осужденных за более серьезные нападения на Израиль, чем те, которые были освобождены в рамках предыдущей сделки. Израильские официальные лица заявляют, что таких палестинских заключенных десятки, они пожилые или больные и могут быть освобождены в рамках гуманитарной сделки.

    На данный момент около 130 израильских и иностранных граждан все еще удерживаются в качестве заложников в секторе Газы.

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