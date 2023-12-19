"Психологический террор": "Исламский джихад" опубликовал видео с двумя заложниками

Боевое крыло "Исламского джихада" вечером 19 декабря опубликовало видео с двумя израильскими заложниками. На видео запечатлены 79-летний Гади Мозес и 47-летний Элад Кацир. Оба были похищены 7 октября из кибуца Нир-Оз. Из этого видео неясно, когда оно было снято.

Израильские СМИ приняли решение не публиковать это видео, как и предыдущие видео с заложниками, публикуемые террористами в рамках психологической войны.

Отметим, что днем ранее ХАМАС опубликовал видео с тремя похищенными жителями кибуца Нир-Оз: Хаимом Пери, Йорамом Мецгером, Амирамом Купером. Самому младшему из мужчин 79 лет. Они выглядели похудевшими и изможденными.

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Террористические группировки сектора Газы публикуют видео с заложниками-мужчинами в то время, когда Израиль настаивает на освобождении в рамках следующей сделки в первую очередь остающихся в плену женщин. В Израиле полагают, что ХАМАС и "Исламский джихад" с помощью "психологического террора" пытаются навязать Израилю свой порядок обмена.

В понедельник, 18 декабря, в Варшаве состоялась встреча с участием глав "Мосада" и ЦРУ, а также премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахман Аль Тани. Корреспондент телеканала "Кан-11" Моше Штайниц в вечернем выпуске новостей сообщил, что после этой встречи Израиль и посредники на переговорах с ХАМАСом продолжают обсуждают детали намечающейся сделки: какая категория заложников будет освобождена в рамках этой сделки и сколько человек, продолжительность "паузы" в боевых действиях в Газе, сколько палестинских заключенных выйдут на свободу и какие категории. Согласно сообщению Штайница, Израиль настаивает на том, чтобы в рамках сделки были освобождены все женщины, остающиеся в руках ХАМАСа, а также обсуждается освобождение заложников с хроническими заболеваниями и раненых.

Вечером 19 декабря агентство France-Presse сообщило, что в среду, 20 декабря, в Каир для переговоров о сделке с Израилем приедет делегация ХАМАСа, которую возглавит глава политбюро террористической группировки Исмаил Ханийя.

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