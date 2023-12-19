adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
9 - 16°
Тель-Авив:
13 - 23°
Эйлат:
14 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.643 ₪ 3.985 ₪
Иерусалим:
9 - 16°
Тель-Авив:
13 - 23°
Эйлат:
14 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    "Психологический террор": "Исламский джихад" опубликовал видео с двумя заложниками

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Боевое крыло "Исламского джихада" вечером 19 декабря опубликовало видео с двумя израильскими заложниками. На видео запечатлены 79-летний Гади Мозес и 47-летний Элад Кацир. Оба были похищены 7 октября из кибуца Нир-Оз. Из этого видео неясно, когда оно было снято.

    Израильские СМИ приняли решение не публиковать это видео, как и предыдущие видео с заложниками, публикуемые террористами в рамках психологической войны.

    Отметим, что днем ранее ХАМАС опубликовал видео с тремя похищенными жителями кибуца Нир-Оз: Хаимом Пери, Йорамом Мецгером, Амирамом Купером. Самому младшему из мужчин 79 лет. Они выглядели похудевшими и изможденными.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Террористические группировки сектора Газы публикуют видео с заложниками-мужчинами в то время, когда Израиль настаивает на освобождении в рамках следующей сделки в первую очередь остающихся в плену женщин. В Израиле полагают, что ХАМАС и "Исламский джихад" с помощью "психологического террора" пытаются навязать Израилю свой порядок обмена.

    В понедельник, 18 декабря, в Варшаве состоялась встреча с участием глав "Мосада" и ЦРУ, а также премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахман Аль Тани. Корреспондент телеканала "Кан-11" Моше Штайниц в вечернем выпуске новостей сообщил, что после этой встречи Израиль и посредники на переговорах с ХАМАСом продолжают обсуждают детали намечающейся сделки: какая категория заложников будет освобождена в рамках этой сделки и сколько человек, продолжительность "паузы" в боевых действиях в Газе, сколько палестинских заключенных выйдут на свободу и какие категории. Согласно сообщению Штайница, Израиль настаивает на том, чтобы в рамках сделки были освобождены все женщины, остающиеся в руках ХАМАСа, а также обсуждается освобождение заложников с хроническими заболеваниями и раненых.

    Вечером 19 декабря агентство France-Presse сообщило, что в среду, 20 декабря, в Каир для переговоров о сделке с Израилем приедет делегация ХАМАСа, которую возглавит глава политбюро террористической группировки Исмаил Ханийя.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_2

    adv_16 rimma_dw_d
    adv_17 rimma_dw_m
    adv_18 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 Декабря 2023
    Исмаил Ханийя приедет в Каир для переговоров по заложникам
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Декабря 2023
    Reuters: прорыва на переговорах по сделке с ХАМАСом не произошло
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Декабря 2023
    ХАМАС опубликовал видео с тремя израильскими заложниками
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:16 "Психологический террор": "Исламский джихад" опубликовал видео с двумя заложниками
    23:00 74-й день войны в Израиле. Хронология событий
    22:37 Исмаил Ханийя приедет в Каир для переговоров по заложникам
    22:09 "Латет": минимальная стоимость проживания одиночки в Израиле – 5938 шекелей
    22:06 Адвокат Нетаниягу попросил до конца войны отложить вызов в суд нескольких свидетелей обвинения
    21:15 Минобороны Израиля планирует создать местное производство авиабомб
    21:15 Убийца Юрия Волкова изменил свои показания и утверждает, что у него не было ножа
    20:35 Биньямин Нетаниягу встретился с небольшой группой родственников похищенных
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom