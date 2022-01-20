Израиль как пример для подражания. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о встрече в Кремле президента России Владимира Путина и президента Ирана Эбрагима Раиси. На переговорах шла речь об укреплении двусторонних отношений. Однако канал отмечает, что политики сидели на дальних концах большого овального стола. Раиси уделил особое внимание сопротивлению американским санкциям, предложив делать это совместно.

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует президента США Джо Байдена, рассказавшего, что администрация США рассматривает вопрос об объявлении йеменских хуситов террористической группировкой - в связи с ударом по стратегическим объектам в Абу Даби, жертвами которого стали три человека. Ранее такое решение принял президент Дональд Трамп, но администрация Байдена его отменила.

Саудовский сайт "Элаф" отмечает, что все больше арабских государств уделяют внимание своему еврейскому наследию. Согласно публикации, это стало реакцией на поражение арабского национализма и радикального исламизма. Палестинский вопрос перестает играть центральную роль, и все больше арабов видят в Израиле не чужака, а пример для подражания и партнера. Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" рассказывает, что британская актриса еврейского происхождения Мирьям Маргулис поддержала звезду фильмов о Гарри Поттере Эмму Томпсон, призвавшую к освобождению Палестины от израильской оккупации. "Я еврейка, но я против существования Израиля", - заявляет актриса, добавляя, что сбрасывать кого бы то ни было в море – не решение.