Снег в Иерусалиме и возможная отмена карантинов для детей. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 20 января

Первые полосы ивритоязычных газет все еще посвящены скандалу с полицией, сделке Нетаниягу и возможной скорой отмене карантина для детей.

"Исраэль а-Йом": В Иерусалиме выпал снег





"Едиот Ахронот": Новая схема борьбы с эпидемией





"Маарив": Депутаты требуют проверить использование полицией программы NSO





"Гаарец": Разрушен дом семьи Салахия в иерусалимском районе Шейх Джарах





"Исраэль а-Йом": В Иерусалиме выпал снег

Около 20:00 19 января в Иерусалиме пошел снег. Еще накануне вечером мэрия открыла штаб по чрезвычайным ситуациям, который начал подготовку к снегопаду, а сегодня утром открылись районные штабы.











"Едиот Ахронот": Новая схема борьбы с эпидемией

Правительство намерено отменить карантины в школах для непривитых учеников, которые находились в контакте с зараженными. Также рассматривается полная отмена "зеленого стандарта".







"Маарив": Опубликованы данные израильского исследования об эффективности четвертой прививки Pfizer-BioNTech





"Гаарец": Нетаниягу "дал добро" на сделку с прокуратурой





Экс-глава правительства Биньямин Нетаниягу "дал добро" на продолжение переговоров с прокуратурой о досудебной сделке. На состоявшейся днем ранее встрече, на которой присутствовали также все члены семьи Нетаниягу, бывшие адвокаты Нетаниягу Боаз Бен Цур и Амит Хадад настойчиво советовали ему согласиться на сделку, но Нетаниягу говорил, что не готов добиваться сделки "любой ценой".

В центре внимания израильских печатных СМИ - сокращение карантина до пяти дней и открытие, которое сделали расследователи выдачи немцам семьи Анны Франк.

"Исраэль а-Йом": С 19 января срок карантина сократится с семи до пяти дней





"Едиот Ахронот": Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью





"Маарив": Опубликованы данные израильского исследования об эффективности четвертой прививки Pfizer-BioNTech

Глава правительства Нафтали Беннет поддержал рекомендацию сократить продолжительность обязательного карантина до пяти дней. Новые правила вступят в силу 19 января после утверждения гендиректором минздрава профессором Нахманом Ашем.











"Едиот Ахронот": Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью

Американский телеканал CBS представил выводы расследования, чьи авторы утверждают, что они установили, кто выдал нацистам Анну Франк – еврейскую девочку-подростка из Амстердама, которая, благодаря оставленному ей дневнику, стала самой известной жертвой Холокоста. Для этого была создана следственная группа, возглавленная бывшим агентом ФБР Винсом Пэнкоком, посвятившим 30 лет жизни борьбе с колумбийскими наркокартелями. В нее вошли криминологи, психолог, историки, специалисты по архивному делу.







"Маарив": Депутаты требуют проверить использование полицией программы NSO

В среду, 19 января, сайт "Калькалист" опубликовал результаты очередного журналистского расследования, посвященного деятельности киберподразделения полиции. На этот раз издание утверждает, что полиция пользовалась услугами хакеров для слежки за гражданами. В Кнессете было озвучено требование создать парламентскую комиссию по проверке действий полиции.





"Гаарец": Разрушен дом семьи Салахия в иерусалимском районе Шейх Джарах





Утром в среду, 19 января, муниципальные власти Иерусалима разрушили дом на улице Дерех а-Зейтим в иерусалимском районе Шейх Джарах (Шимон а-Цадик), принадлежавший семье Салахия.