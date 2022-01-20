Иерусалим:
1 - 7°
Тель-Авив:
9 - 13°
Эйлат:
8 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса20 января 2022 г., 09:23

Снег в Иерусалиме и возможная отмена карантинов для детей. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 20 января

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Снег в Иерусалиме и возможная отмена карантинов для детей. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 20 января

Первые полосы ивритоязычных газет все еще посвящены скандалу с полицией, сделке Нетаниягу и возможной скорой отмене карантина для детей.

"Исраэль а-Йом": В Иерусалиме выпал снег



"Едиот Ахронот": Новая схема борьбы с эпидемией



"Маарив": Депутаты требуют проверить использование полицией программы NSO




"Гаарец":  Разрушен дом семьи Салахия в иерусалимском районе Шейх Джарах



"Исраэль а-Йом": В Иерусалиме выпал снег

Около 20:00 19 января в Иерусалиме пошел снег. Еще накануне вечером мэрия открыла штаб по чрезвычайным ситуациям, который начал подготовку к снегопаду, а сегодня утром открылись районные штабы.





"Едиот Ахронот": Новая схема борьбы с эпидемией

Правительство намерено отменить карантины в школах для непривитых учеников, которые находились в контакте с зараженными. Также рассматривается полная отмена "зеленого стандарта".



"Маарив": Опубликованы данные израильского исследования об эффективности четвертой прививки Pfizer-BioNTech


Профессор Гили Регев-Йохай, главный исследователь и заведующая подразделением профилактики и контроля инфекционных заболеваний в больнице "Шибе", обнародовала предварительные результаты исследования об эффективности четвертой прививки от коронавируса. Гили Регев-Йохай отметила, что в мире не принято публиковать предварительные результаты, однако она понимает потребность общества в этой информации.



"Гаарец": Нетаниягу "дал добро" на сделку с прокуратурой



Экс-глава правительства Биньямин Нетаниягу "дал добро" на продолжение переговоров с прокуратурой о досудебной сделке. На состоявшейся днем ранее встрече, на которой присутствовали также все члены семьи Нетаниягу, бывшие адвокаты Нетаниягу Боаз Бен Цур и Амит Хадад настойчиво советовали ему согласиться на сделку, но Нетаниягу говорил, что не готов добиваться сделки "любой ценой".

В центре внимания израильских печатных СМИ - сокращение карантина до пяти дней и открытие, которое сделали расследователи выдачи немцам семьи Анны Франк.

"Исраэль а-Йом": С 19 января срок карантина сократится с семи до пяти дней



"Едиот Ахронот": Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью



"Маарив": Опубликованы данные израильского исследования об эффективности четвертой прививки Pfizer-BioNTech




"Гаарец":  Нетаниягу "дал добро" на сделку с прокуратурой



"Исраэль а-Йом": С 19 января срок карантина сократится с семи до пяти дней

Глава правительства Нафтали Беннет поддержал рекомендацию сократить продолжительность обязательного карантина до пяти дней. Новые правила вступят в силу 19 января после утверждения гендиректором минздрава профессором Нахманом Ашем.





"Едиот Ахронот": Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью

Американский телеканал CBS представил выводы расследования, чьи авторы утверждают, что они установили, кто выдал нацистам Анну Франк – еврейскую девочку-подростка из Амстердама, которая, благодаря оставленному ей дневнику, стала самой известной жертвой Холокоста. Для этого была создана следственная группа, возглавленная бывшим агентом ФБР Винсом Пэнкоком, посвятившим 30 лет жизни борьбе с колумбийскими наркокартелями. В нее вошли криминологи, психолог, историки, специалисты по архивному делу.



"Маарив": Депутаты требуют проверить использование полицией программы NSO


В среду, 19 января, сайт "Калькалист" опубликовал результаты очередного журналистского расследования, посвященного деятельности киберподразделения полиции. На этот раз издание утверждает, что полиция пользовалась услугами хакеров для слежки за гражданами. В Кнессете было озвучено требование создать парламентскую комиссию по проверке действий полиции.



"Гаарец":  Разрушен дом семьи Салахия в иерусалимском районе Шейх Джарах



Утром в среду, 19 января, муниципальные власти Иерусалима разрушили дом на улице Дерех а-Зейтим в иерусалимском районе Шейх Джарах (Шимон а-Цадик), принадлежавший семье Салахия.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:23 Снег в Иерусалиме и возможная отмена карантинов для детей. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 20 января
09:19 Израиль как пример для подражания. Обзор арабских СМИ
09:27 Израиль предложил Эмиратам военную помощь. Обзор арабских СМИ
07:37 Скандал с использованием полицией программы NSO и заявление Либермана. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 19 января
10:41 Сокращение карантина, "сделка" Нетаниягу и Анна Франк. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 18 января
10:25 В Иерусалиме ждут снега. Обзор арабских СМИ
09:28 Камень преткновения сделки Нетаниягу. Обзор арабских СМИ
08:10 "Сделка Нетаниягу" и возможное сокращение карантина. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 17 января
09:34 "Сделка Нетаниягу" и захват заложников в синагоге в Техасе. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 16 января
09:17 Трагедия в Наби-Мусе и переговоры о сделке с Нетаниягу. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 14 января
Загрузка...