Iran International: иранский президент вернулся в гостиницу, когда Путин заставил его ждать

Как сообщает сайт иранской оппозиции Iran International, 17 января президенту Ирана Масуду Пезешкиану, прибывшему с визитом в Москву, пришлось вернуться из Кремля в гостиницу из-за того, что президент России Владимир Путин не был готов его принять.

Согласно источнику, после часа ожидания иранской делегации предложили либо дожидаться на месте, когда Путин освободится, либо вернуться в гостиницу. Пезешкиан выбрал второй вариант под предлогом сотворения молитвы. Позднее встреча состоялась.

Iran International отмечает: для Путина характерно заставлять гостей ждать, речь идет о тактике психологического давления со стороны бывшего офицера КГБ. Так, он заставил канцлера ФРГ Ангелу Меркель дожидаться его четыре часа. Ждать Путина пришлось даже королеве Великобритании Елизавете Второй.

Отметим: во время визита был подписан меморандум о всестороннем стратегическом партнерстве России и Ирана. В документе говорится, в том числе, о необходимости укрепления сотрудничества в сфере безопасности, однако он не предусматривает каких-либо военных обязательств сторон.