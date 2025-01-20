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Пресса

"Аль-Арабия": Израиль уже принял решение об ударе по иранским ядерным объектам

США
Иран
Ядерное оружие
ЦАХАЛ
время публикации: 20 января 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 12:20
"Аль-Арабия": Израиль уже принял решение об ударе по иранским ядерным объектам
Пресс-служба ЦАХАЛа

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует высокопоставленного европейского дипломата, по словам которого, израильское руководство уже приняло решение атаковать объекты иранской ядерной инфраструктуры.

Это не произойдет немедленно, и европейские государства ведут диалог с формируемой администрацией Дональда Трампа, чтобы выяснить, есть ли еще возможность дипломатическим путем предотвратить создание Ираном ядерного оружия.

В Израиле отмечают, что региональные изменения последних месяцев вкупе с приходом к власти в США Дональда Трампа создают редкие условия для проведения военной операции. Европейские государства не исключают, что удар может быть нанесен и американцами.

В результате действий ЦАХАЛа была значительно ослаблена ливанская террористическая группировка "Хизбалла", что стало одной из причин падения режима Башара Асада в Сирии. В ходе последнего израильского удара по Ирану был нанесен мощный удар по иранской системе ПВО, охраняющей ядерные объекты.

Отметим, что в октябре 2024 года, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, Трамп высказался в поддержку израильского удара по иранским ядерным объектам. "Это цель, которую все мы хотели бы поразить", – сказал он.

Пресса
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