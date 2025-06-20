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Iran International: Израиль может сам атаковать ядерный объект в Фордо в ближайшие дни

время публикации: 20 июня 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 06:10
Iran International: Израиль может сам атаковать ядерный объект в Фордо в ближайшие дни
Atomic Energy Organization of Iran via AP

Оппозиционный режиму аятолл сайт Iran International со ссылкой на собственные источники пишет о готовности Израиля атаковать ядерный объект в Фордо без участия США, в течение ближайших двух-трех дней.

Издание ссылается на два израильских источника в сфере безопасности, которые все же рассматривают сценарий совместных действий с США по ликвидации ядерного объекта в Фордо.

По словам этих источников, совместная атака может начаться уже в пятницу вечером (20 июня), но Израиль также взвешивает возможность действовать в одиночку, чтобы не потерять военное преимущество, полученное на этой неделе.

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