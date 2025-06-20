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NYT, разведка США: Иран приступит к созданию атомной бомбы в случае удара по Фордо или Хаменеи

США
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 05:30 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 05:31
NYT, разведка США: Иран приступит к созданию атомной бомбы в случае удара по Фордо или Хаменеи
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Американское издание The New York Times приводит оценку разведки США, согласно которой Иран все еще не принял решение о создании атомной бомбы. При этом такое решение может быть принято в случае удара по ядерному объекту в Фордо, где обогащается уран, или в случае ликвидации верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи, говорится в статье Джулиана Бэрнса.

"Эта оценка не изменилась с тех пор, как разведывательные агентства в последний раз рассматривали вопрос о намерениях Ирана в марте, заявили чиновники, даже несмотря на то, что Израиль атаковал иранские ядерные объекты", – сказано в публикации NYT.

"Вопрос о том, решил ли Иран завершить работу по созданию бомбы, не имеет значения в глазах многих ястребов Ирана в Соединенных Штатах и ​​Израиле, которые говорят, что Тегеран достаточно близок, чтобы представлять экзистенциальную опасность для Израиля. Но он давно стал горячей точкой в ​​дебатах о политике в отношении Ирана и снова вспыхнул, когда президент Трамп взвешивал, стоит ли бомбить Фордо", – пишет Бэрнс.

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