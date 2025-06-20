NYT, разведка США: Иран приступит к созданию атомной бомбы в случае удара по Фордо или Хаменеи

Американское издание The New York Times приводит оценку разведки США, согласно которой Иран все еще не принял решение о создании атомной бомбы. При этом такое решение может быть принято в случае удара по ядерному объекту в Фордо, где обогащается уран, или в случае ликвидации верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи, говорится в статье Джулиана Бэрнса.

"Эта оценка не изменилась с тех пор, как разведывательные агентства в последний раз рассматривали вопрос о намерениях Ирана в марте, заявили чиновники, даже несмотря на то, что Израиль атаковал иранские ядерные объекты", – сказано в публикации NYT.

"Вопрос о том, решил ли Иран завершить работу по созданию бомбы, не имеет значения в глазах многих ястребов Ирана в Соединенных Штатах и ​​Израиле, которые говорят, что Тегеран достаточно близок, чтобы представлять экзистенциальную опасность для Израиля. Но он давно стал горячей точкой в ​​дебатах о политике в отношении Ирана и снова вспыхнул, когда президент Трамп взвешивал, стоит ли бомбить Фордо", – пишет Бэрнс.