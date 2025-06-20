NBC: Трамп ограничил круг лиц, с которыми обсуждается возможное вступление США в войну против Ирана

Президент Дональд Трамп обсуждает возможное вступление США в войну против Ирана с узкой группой ближайших сподвижников, пишет сайт NBC News cо ссылкой на трех представителей американской администрации, в числе которых два сотрудника министерства обороны и один чиновник Белого дома.

Согласно одному из источников, в узкий круг по принятию решений по иранской теме входят: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер, спецпосланник Стив Виткофф. По словам этого источника, директор Национальной разведки Тулси Габбард, которая выступала против удара по Ирану, и министр обороны Пит Хегсет "отстранены на второй план". Впрочем, представитель Пентагона Шон Пернелл опроверг заявление о том, что Хегсет не участвует активно в обсуждениях возможности военной операции против режима аятолл.

В публикации указано, что Трамп по теме Ирана прислушивается к мнениям председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейна главы Центрального командования вооружённых сил США генерала Майкла Куриллы и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Два источника утверждают, что, в отличие от почти любого президента США после Второй мировой войны, Дональд Трамп не делает ставку на обсуждение в структурированной и тщательной манере вариантов ведения внешней и военной политики, предлагаемых высокопоставленными официальными лицами. Он предпочитает обсуждения со своими соратниками, зарубежными лидерами и другими иностранными контактами, но в неформальном и свободном ключе.

При этом другой источник утверждает, что Трамп время от времени интересуется и мнениями своих союзников за пределами Белого дома или в других сегментах администрации США.