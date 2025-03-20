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Пресса

После опровержения ЦАХАЛа ABC пришлось удалить репортаж с антиизраильским наветом

Газа
ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
СМИ
время публикации: 20 марта 2025 г., 16:39 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 16:42
После опровержения ЦАХАЛа ABC пришлось удалить репортаж с антиизраильским наветом
AP Photo/Jehad Alshrafi

ЦАХАЛ опровергает публикацию американского телеканала ABC о том, что израильские военные, якобы, разбрасывали над сектором Газы листовки, сообщающие, что карта мира не изменится, если сектор Газы исчезнет.

"Мы навяжем вам инициативу Трампа, хотите ли вы этого или нет. Это последнее обращение к тем, кто готов получить вознаграждение за сотрудничество с вами. Мы будем рады вам помочь, Никто не будет вас жалеть", – цитирует "Исраэль а-Йом" приписываемую израильской армии листовку.

Фальшивка, украшенная фотографией президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, а также эмблемой Общей службы безопасности, стремительно разошлась в социальных сетях, вызвав самые возмущенные отклики.

В конечном итоге телекомпании пришлось признать, что она не смогла подтвердить подлинность листовки. Рассказывающий о ней репортаж был удален с сайта ABC.

Пресса
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