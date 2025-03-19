Reuters: федеральные агентства США прекратили координацию действий против "гибридной войны" России

Как сообщает агентство Reuters, несколько федеральных агентств США в сфере национальной безопасности прекратили координацию действий по противостоянию российским попыткам кибератак, диверсий и дезинформации.

Рабочие группы были созданы по указанию предыдущего президента Джо Байдена в 2024 году. В них участвовали по меньшей мере семь федеральных агентств, а возглавлял проект Совет национальной безопасности. США тесно сотрудничали на этом направлении и с европейскими союзниками.

Согласно Reuters, в ходе процесса передачи власти представители администрации Байдена предоставили своим преемникам отчет о работе на данном направлении и призвали их продолжить мониторинг российских усилий по "гибридной войне".

Однако более десяти действующих и бывших чиновников сообщили агентству, что после инаугурации Трампа эта работа была прекращена. Так, представители СНВ прекратили встречи с европейскими коллегами. Нарушенной оказалась и координация между Государственным департаментом, министерством внутренней безопасности и ФБР.

На данный момент неясно, исходит ли инициатива свертывания усилий по противостоянию российской "гибридной войне" непосредственно от президента Трампа. Однако нет сомнений, что это направление не является для него приоритетом. Новая администрация сближается с Россией в ущерб европейским союзникам.