СМИ об утечке секретных данных о планах Израиля атаковать Иран: проводится расследование

Власти США расследуют утечку строго секретных данных американской разведки о планах Израиля по ответным действиям против Ирана.

Об этом сообщают Axios, CNN, The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Эта утечка "глубоко тревожит" американское руководство, заявил CNN один из чиновников.

Документы, датированные 15-16 октября и помеченные как совершенно секретные, начали распространяться в сети в пятницу, 18 октября, после того, как были опубликованы в Telegram-канале "Middle East Spectator". Axios отмечает, что данный Telegram-канал проиранской направленности.

Эти документы были предназначены исключено для "пяти глаз" – лиц, с особым допуском в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.

В одном из документов, выпущенных Национальным агентством геопространственной разведки, говорится о планах передачи боеприпасов. В другом документе, от Агентства национальной безопасности, описываются учения израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух-земля".

Один из документов указывает на то, что Израиль всегда отказывался подтверждать публично: что у еврейского государства есть ядерное оружие. В документе говорится, что США не видят никаких признаков того, что Израиль планирует использовать ядерное оружие против Ирана.

Представитель США сказал, что в настоящее время проверяется, кто имел доступ к документам Пентагона. Любая подобная утечка автоматически инициирует расследование ФБР совместно с Пентагоном и американскими разведывательными службами. ФБР отказалось от комментариев.

CNN отмечает, что эта утечка произошла в чрезвычайно деликатный момент в отношениях США и Израиля и "обязательно разозлит израильтян", которые готовятся нанести удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел 1 октября.

Выложенные документы не могут нанести значительного ущерба планам Израиля. Но не исключено, что произошла утечка и более значимых данных.