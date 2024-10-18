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Пресса

"Исраэль а-Йом": правительство придерживает публикацию очерняющих UNRWA материалов

время публикации: 18 октября 2024 г., 11:55 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 12:02
"Исраэль а-Йом": правительство придерживает публикацию очерняющих UNRWA материалов
AP Photo/Bilal Hussein

В распоряжении Израиля находится значительное количество убедительных доказательств тесной связи между Агентством по помощи палестинским беженцам UNRWA и палестинской террористической организации ХАМАС, но политический эшелон уже много месяцев не дает приказ ЦАХАЛу и разведке опубликовать эти материалы.

Как сообщает в пятницу, 18 октября, "Исраэль а-Йом", правительство придерживает очерняющие UNRWA материалы для официальной информационной кампании, которая никак не начинается – поскольку система государственной информации и пропаганды работает с присущими государственной системе недостатками.

Именно поэтому даже США выступают против законов, ограничивающих и запрещающих деятельность UNRWA. На трупе главаря ХАМАСа Яхьи Синуара, ликвидированного в среду в Рафиахе, были обнаружены документы работника UNRWA.

Директор школы UNRWA в Ливане был командиром ливанского отделения ХАМАСа. Лишь во время войны стала известна прямая связь между главным штабом UNRWA в Газе и компьютерным центром ХАМАСа, расположенном прямо под штабом UNRWA.

Израиль многократно заявлял, что UNRWA намеренно увековечивает арабо-израильский конфликт, теперь у Израиля есть огромное количество подтверждающей террористическую деятельность агентства информации – однако глава правительства и кабинет министров не дают разрешений ЦАХАЛу и разведке приступить к распространению собранных улик среди СМИ и политических структур всего мира.

При отсутствии приказа ЦАХАЛ продолжает хранить эту информацию, и ни на каком этапе она не предоставлялась СМИ и политикам ни в Израиле, ни в мире. Именно поэтому ООН и руководство UNRWA продолжают говорить о самых вопиющих фактах, все же попавших во внимание прессы, что "речь идет о единичном случае, о котором в агентстве не знали, и как только узнали, виновный был уволен (зачастую посмертно).

Пресса
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