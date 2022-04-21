Проиранские хакеры атаковали израильскую "Девятку". Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует главу Чечни Рамзана Кадырова, заявившего, что 21 апреля Россия установит контроль над последними очагами сопротивления в Мариуполе. Украина предложила освободить значительную группу российских пленных в обмен на свободный выход для защитников завода "Азовсталь" и сотен мирных жителей, укрывающихся на предприятии.

Каирская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет о предъявлении обвинительного заключения мужчине, подозреваемом в убийстве священника коптской церкви Богородицы в Александрии отца Арсаниуса Уадида. Психиатрическая экспертиза установила, что нападавший полностью вменяем, а улики не оставляют сомнений в виновности. Преступник – радикальный исламист.

Агентство Maan сообщает, что столкновения у мечети аль-Акса в Иерусалиме продолжаются пятый день. Согласно агентству, "оккупанты" задействовали резиновые пули и слезоточивый газ, а молодежь, защищающая мусульманскую святыню, запускала в сторону нападавших фейерверки. Утверждается, что причина обострения – скорое завершение еврейского праздника Песах.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" рассказывает, что связанная с Ираном иракская группа хакеров "Аль-Тахира" объявила об атаке сайта израильского управления аэропортов. Управление призналось, что столкнулось с DDos-атакой, но подчеркнуло, что ущерб нанесен не был. Также были атакованы сайты русскоязычного Девятого канала и службы новостей "Кан".