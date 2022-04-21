Сдержать вспышку насилия. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 21 апреля

Ситуация в Иерусалиме и на Храмовой горе остается в центре внимания израильских газет. Также в заголовках – решение об отмене обязательного ношения масок.

"Едиот Ахронот": Беннет прав, что не пустил Бен-Гвира к Шхемским воротам





"Исраэль а-Йом": Ганц не пойдет с Нетаниягу





"Гаарец": Минздрав проверяет 12 случаев воспаления печени неизвестной этиологии у детей





"Маарив": Конец масочного режима





"Едиот Ахронот": Беннет прав, что не пустил Бен-Гвира к Шхемским воротам





Премьер-министр Нафтали Беннет сделал вчера то, что и должен был, подписав указ о запрете на приближение депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира к Шхемским воротам, считает обозревательница "Едиот Ахронот" Сима Кадмон.







"Исраэль а-Йом": Ганц не пойдет с Нетаниягу

Министр науки Орит Фаркаш а-Коэн в интервью Соне Городиски рассказывает о планах на госбюджет 2023-2-24 года и опровергает слухи о возможном возобновлении союза между лидером ее партии Бени Ганцем и лидером "Ликуда" Биньямином Нетаниягу.





"Маарив": Конец масочного режима





Премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц пришли к выводу, что можно отменить обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях. Эта мера была введена в Израиле, как и в других странах, более двух лет назад, на фоне эпидемии коронавируса. Решение об отмене обязательного ношения защитных масок в помещениях в Израиле вступит в силу с 20:00 в субботу, 23 апреля, после одобрения комиссией Кнессета по здравоохранению. Подробности в материале Элиава Бетито.

"Гаарец": Минздрав проверяет 12 случаев воспаления печени неизвестной этиологии у детей





Министерство здравоохранения Израиля разослало в медицинские учреждения по всей стране предупреждение о возможной вспышке острого воспаления печени у детей неизвестной этиологии. В Израиле на текущий момент выявлены 12 таких случаев. Подробности в материале Идо Эфрати.