Axios: США впервые в истории введут санкции против подразделения ЦАХАЛа

Издание Axios пишет, что в ближайшие дни государственный секретарь США Энтони Блинкен объявит о введении санкций против батальона ЦАХАЛа "Нецах Иехуда". Согласно публикации, причина этого – нарушения прав человека в ходе службы в Иудее и Самарии.

Автор материала Барак Равид отмечает, что подобное произойдет впервые в истории отношений двух государств. В частности, батальон и его бойцы не смогут участвовать в программах боевой подготовки, ведущихся с участием США.

Основанием для этого стал принятый в 1997 году закон Лихи. Инициированный сенатором Патриком Лихи законодательный акт запрещает предоставлять американскую военную помощь подразделениям армии, полиции и спецслужб, замешанным в нарушении прав человека.

"Нецах Иехуда" – батальон, в котором служат представители ультра-ортодоксального сектора. Равид отмечает, что среди его бойцов немало "молодежи холмов" – радикально настроенных поселенцев.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил против введения санкций против подразделения израильской армии. "Делать это в то время, как ЦАХАЛ ведет боевые действия против ХАМАСа, – пик абсурда и моральное падение. Правительство приложит все силы, чтобы этого не произошло", – сообщил он.