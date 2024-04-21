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Axios: США впервые в истории введут санкции против подразделения ЦАХАЛа

время публикации: 21 апреля 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 15:31
Axios: США впервые в истории введут санкции против подразделения ЦАХАЛа
Yonatan Sindel/Flash90

Издание Axios пишет, что в ближайшие дни государственный секретарь США Энтони Блинкен объявит о введении санкций против батальона ЦАХАЛа "Нецах Иехуда". Согласно публикации, причина этого – нарушения прав человека в ходе службы в Иудее и Самарии.

Автор материала Барак Равид отмечает, что подобное произойдет впервые в истории отношений двух государств. В частности, батальон и его бойцы не смогут участвовать в программах боевой подготовки, ведущихся с участием США.

Основанием для этого стал принятый в 1997 году закон Лихи. Инициированный сенатором Патриком Лихи законодательный акт запрещает предоставлять американскую военную помощь подразделениям армии, полиции и спецслужб, замешанным в нарушении прав человека.

"Нецах Иехуда" – батальон, в котором служат представители ультра-ортодоксального сектора. Равид отмечает, что среди его бойцов немало "молодежи холмов" – радикально настроенных поселенцев.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил против введения санкций против подразделения израильской армии. "Делать это в то время, как ЦАХАЛ ведет боевые действия против ХАМАСа, – пик абсурда и моральное падение. Правительство приложит все силы, чтобы этого не произошло", – сообщил он.

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