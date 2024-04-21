Daily Mail: в Израиле полагают, что в живых не более 40 заложников. ШАБАК опровергает

Как утверждает британская газета Daily Mail, Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) опасается, что из 133 заложников, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС в живых осталось не более 40 человек.

Согласно источнику, на данный момент Израиль располагает значительно большим объемом информации о происходящем в секторе Газы, чем до 7 октября 2023 года. "Мы находимся внутри, и это абсолютно другая ситуация", – сообщил собеседник издания.

По его словам, ХАМАС никогда не освободит всех заложников и не вернет тела. "Переговоры – пустая трата времени. Мы не можем менять сотни и тысячи террористов на мертвые тела", – заявил другой источник.

Издание также цитирует представителя форума семей похищенных Йонатана Сабана, который констатировал, что у удерживаемых в Газе израильтян заканчивается время.

Публикацию Daily Mail прокомментировал представитель ШАБАКа. По его словам, представленные в публикации сведения не соответствуют истине и отражают исключительно мнение автора материала.