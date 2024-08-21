Politico: сделка между Израилем и ХАМАСом на грани срыва

Соглашение о прекращении боевых действий в Газе находится на грани срыва, и нет альтернативного варианта соглашения, пишет Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников.

В публикации Эрин Банко отмечается, что на этой неделе в Каире планируется еще один раунд переговоров с участием советника Белого дома по Ближнему Востоку Бретта Макгерка, несмотря на то, что ХАМАС не только заявил об отказе от сделки в предлагаемом варианте, но и взял на себя ответственность за попытку масштабного теракта в Тель-Авиве, объявив о намерении вернуться к практике терактов-самоубийств на израильской территории.

Публично американские официальные лица все еще демонстрируют оптимизм и говорят о том, что согласованный с Израилем вариант сделки – лучшее, о чем можно было договориться. Но в комментариях для Politico, на условиях анонимности, они признают, что переговоры близки к окончательному срыву.

Хотя некоторые чиновники в Белом доме считают, что договориться все еще можно, многие разочарованы публичной риторикой ХАМАСа и не знают, как их воспринимать – как пустое бахвальство, переговорную тактику или искреннее нежелания принять соглашение, отмечается в статье.

Срыв переговоров и отказ от сделки будут означать, что с высокой вероятностью активизируются боевые действия не только в Газе, то также на ливано-израильской границе – между "Хизбаллой" и ЦАХАЛом. И резко возрастет вероятность прямой конфронтации между Израилем и Ираном.

Эндрю Миллер, занимавший должность заместителя помощника госсекретаря США по израильско-палестинским вопросам до июня 2024 года, заявил редакции Politico: "Мы видели, как Синуар (Яхья Синуар – главарь ХАМАСа в Газе – прим.ред.) фактически накладывал вето или срывал то, что было согласовано, и мы видели, как Нетаниягу (Биньямин Нетаниягу – премьер-министр Израиля) добавлял дополнительные условия... Похоже, что ситуация зашла в тупик, но это одна из тех ситуаций, когда даже если вероятность достижения соглашения мала, трудно придумать лучшую стратегию".

В публикации Politico названы основные пункты договора, по которым не удается найти компромисс. Израиль настаивает на сохранении контроля над "Филадельфийским коридором" (граница Газы и Египта) и "осью Нецарим" (разделяющей сектор на северную и южную части). Нет согласия и по числу заложников, которые должны быть освобождены террористами. Президент США Джо Байден в мае упоминал о возможности освободить "десятки" заложников. Однако ХАМАС отказался предоставить списки похищенных, которые до сих пор живы.