WSJ: ХАМАС ответил на предложение Байдена попыткой теракта в Тель-Авиве

Американское издание Wall Street Journal опубликовало редакционную статью под заголовком "ХАМАС отвергает очередную сделку по захваченным заложникам". В публикации отмечается, что ответом со стороны ХАМАСа на попытки администрации президента США добиться заключения сделки, которая привела бы к прекращению огня в секторе Газы после десяти с половиной месяцев войны, стала организация теракта в Тель-Авиве, который мог унести жизни десятков людей, если бы террорист смог донести бомбу до синагоги или стадиона.

Редакция WSJ пишет, что Вашингтон оказывал сильное давление на руководство Израиля, чтобы добиться уступок по сделке с ХАМАСом, эти усилия поддержали Египет и Катар. Однако ХАМАС отказался явиться на переговоры в Дохе, а в воскресенье полностью отверг компромисс, предложенный США. При этом ХАМАС возлагает вину на Израиль.

После попытки теракта в Тель-Авиве, которая сорвалась, потому что бомба взорвалась во время попытки ее доставки, ХАМАС не только взял на себя ответственность, но и поклялся осуществить еще множество терактов с участием смертников, как это было в 1990-х и начале 2000-х годов, пишет WSJ. Тем не менее, очередной раунд переговоров по сделке состоялся в понедельник в Каире.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил в понедельник, что последний раунд в Каире – "вероятно, лучшая, может быть, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и направить всех на лучший путь к прочному миру и безопасности". "Сколько раз администрация (США) может повторять это без смущения?" – пишет WSJ.

Как отмечает WSJ, главным камнем преткновения является "Филадельфийский коридор", разделяющий Газу и Египет. Израиль настаивает на сохранении там военного присутствия, чтобы не допустить перевооружения ХАМАСа. ХАМАС настаивает на том, чтобы ЦАХАЛ ушел, потому что хочет перевооружиться. "Ни Палестинской администрации, ни Египту нельзя доверять контроль над коридором и воспрепятствование ХАМАСу", – признает редакция WSJ.

При этом в статье не упоминается еще один неприемлемый для ХАМАСа пункт предполагаемого соглашения – сохранение ЦАХАЛом контроля над так называемой "осью Нецарим" – разделяющей сектора Газы пополам, контролировать этот участок Израилю необходимо, чтобы не допустить возвращения уцелевших боевиков в северные районы сектора.

WSJ пишет, что у администрации Байдена есть искушение продолжать давить на Израиль, так как в этом процессе есть рычаги влияния, которых нет в отношении ХАМАСа. Байден стремится к достижению сделки до ноября, когда состоятся президентские выборы. "Но Израиль не может одобрить сделку, которая позволит ХАМАСу вернуться к планированию и подготовке очередной бойни, подобной той, что случилась 7 октября", – отмечается в публикации.

Альтернативой является усиление давления на ХАМАС. Администрация Байдена пойти таким путем еще не пробовала. "Но вместо этого Белый дом попытается провести еще один последний и лучший раунд переговоров, только на этот раз еще более последний и более лучший, чем прежде", – иронизирует редакция WSJ.