США не смогли объединить курдов. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что один из лидеров революции 2011 года в Египте Алаа Абд аль-Фаттах приговорен судом по вопросам государственной безопасности к пяти годам лишения свободы за распространение "ложных новостей". Информация поступила от сестры осужденного, которая отметила, что суд настолько труслив, что даже не стал публиковать официальное сообщение.

Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" рассказывает, что Международный аэропорт Саны прекратил работу после массированного авиаудара, нанесенного возглавляемой Саудовской Аравией коалицией. В том числе прекращены гуманитарные доставки, осуществлявшиеся под эгидой ООН. Хуситы сообщают, что против аэропорта было совершено пять рейдов.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" передает, что ближайшая пятница объявлена днем эскалации борьбы против оккупации и в поддержку палестинских заключенных. Это стало ответом на репрессии оккупантов против заключенных в тюрьме "Нафха", после того, как один из заключенных напал с ножом на сионистского тюремщика. В частности, два представителя ХАМАСа были брошены в одиночки.

Выходящая в Бейруте газета "Аль-Ахбар" пишет о провале американских попыток создать единый курдский фронт в Сирии и Ираке. Причиной этого издание называет претензии на гегемонию Сирийских демократических сил. Амбиции живущих в Сирии собратьев вызвали недовольство иракских курдов. Власти Курдского автономного района Ирака даже перекрыли границу с районом, где действует СДС.