Шпионские программы полиции и конец карантина для детей. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 21 января

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет по-прежнему посвящены скандалу в полиции и обсуждению возможной внесудебной сделки с Нетаниягу. Также в заголовках – отмена карантина для школьников, находившихся в контакте с заболевшим.

"Исраэль а-Йом": Ответственность за детей переходит к родителям



"Едиот Ахронот": Большой брат



"Маарив": Заключено соглашение о поставке Израилю трех новейших подлодок



"Гаарец": Юрсоветник правительства дал понять, что вопрос о сделке снимается с повестки дня





"Исраэль а-Йом": Ответственность за детей переходит к родителям

Начиная со следующего четверга, отменяется обязательный карантин после контакта ребенка с заболевшим. Вместе этого, по воскресеньям и средам учащиеся должны будут принести в школу результат домашнего экспресс-теста. В случае отрицательного теста - учащийся допускается до занятый. Новые правила будут действовать в детских садах и яслях, начальных и средних школах, в старших классах, в йешивах и интернетах. Подробности в материале Ноама Двира и Ариэля Каханы.











"Едиот Ахронот": Большой брат

"Я могу сказать с достаточной долей уверенности, что в эту историю не были замешаны политические интересы, тем более на уровне министра. Скорее всего был отход от закона и правил, возможно из-за чрезмерного увлечения, возможно – из-за привычек выходцев из подразделения 8200", - пишет обозреватель Нахум Барнеа по поводу скандала, связанного с использованием полицией шпионских программ.







"Маарив": Заключено соглашение о поставке Израилю трех новейших подлодок

20 января в Тель-Авиве состоялась церемония подписания соглашения о поставке Израилю трех дополнительных подводных лодок германского производства. Подписали договор генеральный директор министерства обороны Амир Эшель и глава совета директоров ThyssenKrupp Marine Systems Рольф Вирц. Новая серия получит название "Дакар", первая подлодка будет передана Израилю через девять лет. Сумма сделки составляет около трех миллиардов евро, оно включает поставку запчастей и создание в Израиле тренажера для подводников. Частично сделка будет оплачена из специального гранта, предоставленного правительством Германии. Подробности в материале Анны Барски.

В центре внимания израильских печатных СМИ - сокращение карантина до пяти дней и открытие, которое сделали расследователи выдачи немцам семьи Анны Франк.

"Исраэль а-Йом": С 19 января срок карантина сократится с семи до пяти дней





"Едиот Ахронот": Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью





"Маарив": Опубликованы данные израильского исследования об эффективности четвертой прививки Pfizer-BioNTech





"Гаарец": Нетаниягу "дал добро" на сделку с прокуратурой





"Исраэль а-Йом": С 19 января срок карантина сократится с семи до пяти дней

Глава правительства Нафтали Беннет поддержал рекомендацию сократить продолжительность обязательного карантина до пяти дней. Новые правила вступят в силу 19 января после утверждения гендиректором минздрава профессором Нахманом Ашем.

"Едиот Ахронот": Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью

Американский телеканал CBS представил выводы расследования, чьи авторы утверждают, что они установили, кто выдал нацистам Анну Франк – еврейскую девочку-подростка из Амстердама, которая, благодаря оставленному ей дневнику, стала самой известной жертвой Холокоста. Для этого была создана следственная группа, возглавленная бывшим агентом ФБР Винсом Пэнкоком, посвятившим 30 лет жизни борьбе с колумбийскими наркокартелями. В нее вошли криминологи, психолог, историки, специалисты по архивному делу.







"Маарив": Депутаты требуют проверить использование полицией программы NSO

В среду, 19 января, сайт "Калькалист" опубликовал результаты очередного журналистского расследования, посвященного деятельности киберподразделения полиции. На этот раз издание утверждает, что полиция пользовалась услугами хакеров для слежки за гражданами. В Кнессете было озвучено требование создать парламентскую комиссию по проверке действий полиции.





"Гаарец": Разрушен дом семьи Салахия в иерусалимском районе Шейх Джарах





Утром в среду, 19 января, муниципальные власти Иерусалима разрушили дом на улице Дерех а-Зейтим в иерусалимском районе Шейх Джарах (Шимон а-Цадик), принадлежавший семье Салахия.