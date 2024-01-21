WSJ: Израилю и ХАМАСу предложена трехэтапная сделка по урегулированию в Газе

США, Египет и Катар подталкивают Израиль и ХАМАС к поэтапному процессу урегулирования, который начнется с освобождения заложников и, в конечном итоге, приведет к выводу израильских войск и прекращению войны в секторе Газы, пишет американское издание Wall Street Journal.

Автор публикации Саммер Саид отмечает, что пока ни одна из сторон конфликта не согласилась с условиями нового предложения.

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Но информированные источники заявили, что Израиль и ХАМАС, по крайней мере, снова готовы участвовать в обсуждении. Ожидается, что переговоры пройдут в Каире в ближайшие дни.

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По словам египетских чиновников, израильские переговорщики продолжают настаивать на двухнедельном прекращении боевых действий, чтобы провести "обмен пленными", и неохотно обсуждают планы, предполагающие постоянное прекращение огня.

ХАМАС, в свою очередь, стремится к тому, чтобы в обмен на освобождение заложников получить освобождение тысячи палестинских заключенных и окончательное прекращение огня.

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Судя по публикации WSJ, в настоящее время посредники предлагают 90-дневный план, в соответствии с которым сначала боевые действия будут прекращены на неопределенный срок, в течение которого ХАМАС должен освободить всех гражданских заложников, а Израиль – отпустить из тюрем сотни палестинских заключенных и вывести войска из городов Газы. Также на первом этапе от Израиля требуют полного прекращения полетов БПЛА над Газой и удвоение объема гуманитарной помощи. На втором этапе ХАМАС должен освободить из плена женщин-военнослужащих и передать тела погибших заложников, в то время как Израиль должен освободить вторую большую группу палестинских заключенных. Третий этап должен включать в себя освобождение из плена всех израильских военнослужащих и мужчин боеспособного возраста, которых ХАМАС считает солдатами, в то время как Израиль должен передислоцировать часть своих сил за пределы нынешних границ сектора Газы.

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Также в рамках переговоров обсуждается создание международного фонда для восстановления Газы и гарантии безопасности политическим лидерам ХАМАС, заявили египетские официальные лица.

Затем план предусматривает переговоры о постоянном прекращении огня, нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, такими как Саудовская Аравия, и возобновлении процесса создания палестинского государства, заявили в Каире.

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Страны Персидского залива исключили финансирование реконструкции Газы – к чему призывают израильтяне – без четкого и необратимого решения о создании палестинского государства, пишет WSJ.

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Примечательно, что препятствием к реализации этого плана WSJ называет не только неготовность властей Израиля к уступкам, но и конфликт между главарем ХАМАСа в Газе Яхьей Синуаром и руководством ХАМАСа за рубежом. В публикации утверждается, что зарубежные лидеры ХАМАСа согласны на демилитаризацию Газы, в то время как Синуар против. Израиль, в свою очередь, категорически возражает против того, чтобы ХАМАС в будущем участвовал в управлении Газой.