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    В мире

    Делегация ХАМАСа снова в Москве: подняты темы заложников и гуманитарного кризиса в Газе

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    Делегация ХАМАСа снова в Москве: подняты темы заложников и гуманитарного кризиса в Газе
    ПИЦ

    В пятницу, 19 января, делегация палестинской террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) во главе с заместителем председателя "политбюро" Мусой Абу Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве.

    Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что на встрече также присутствовали член "политбюро" ХАМАСа Басэм Наим и представитель ХАМАСа в Москве.

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    В сообщении ХАМАСа, цитируемом РИА Новости, сказано, что "стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газы".

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    Судя по этой публикации, делегация ХАМАСа обсуждала с Богдановым "преступления Израиля, представляющие угрозу для международной безопасности". Была также поднята тема возможной сделки "по обмену заложников".

    В МИД РФ подтвердили факт встречи Богданова с Абу Марзуком. В сообщении МИД РФ сказано: "С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года и удерживаемых палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – А.Козлова, А.Лобанова и А.Труфанова". (Речь идет о гражданах Израиля и РФ – Андрее Козлове, 27 лет, из Ришон ле-Циона; Алексе Лобанове, 32 года, из Ашкелона; Александре Труфанове, 28 лет, из Нир-Оза.)

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    В МИД РФ добавили, что в ходе беседы основное внимание было уделено "продолжающемуся противостоянию в зоне палестино-израильского конфликта", на фоне которого гуманитарный кризис в секторе Газы "достиг катастрофических масштабов".

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    Отношения Кремля и ХАМАСа

    Представители ХАМАСа посещают Москву регулярно (начиная с марта 2006 года). Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

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    В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

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    Москва поддерживает регулярные контакты с руководством ХАМАСа на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву многократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Нынешний глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа Сергеем Лавровым в марте 2020 года, затем состоялась их встреча в сентябре 2022 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров и его заместитель Богданов неоднократно встречались в Москве.

    После трагических событий "черной субботы", 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа и других группировок осуществили нападение на территорию Израиля, убив более тысячи человек и похитив сотни мирных граждан (среди убитых, раненых и похищенных были граждане РФ), МИД России неоднократно принимал делегации ХАМАСа. Москва ставит себе в заслугу факт освобождения некоторых граждан РФ, находившихся в плену у террористов в Газе.

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    Многие аналитики отмечают, что власти РФ стали одним из основных бенефициаров нынешней войны в Израиле. Так как события на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от войны в Украине, но и повлияли на сокращение военной помощи Украине.

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    Муса Абу Марзук. Краткая справка

    Родился в 1951 году в Рафахе (сектор Газы), где окончил среднюю школу, после чего перебрался в Египет и поступил в Каирский университет (закончил в 1977 году – дипломированный инженер).

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    До 1981 года работал в Египте менеджером на заводе. В 1981-м году выехал в США, где в 1991-м году защитил докторскую диссертацию в области промышленной инженерии.

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    В 1991-м был избран главой политбюро ХАМАСа, занимал этот пост до 1995 года.

    В 1992-1995 годах проживал в Иордании. Потом снова вернулся в США, и был арестован американскими спецслужбами сразу по прибытии в аэропорт имени Кеннеди.

    В мае 1997 года вышел на свободу и вернулся в Иорданию, где продолжил работу в руководстве ХАМАСа.

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    В 1999 году власти Хашимитского королевства запретили деятельность ХАМАСа на своей территории – Абу Марзук был вынужден уехать из Иордании. Сначала он отправился в Йемен, получив гражданство этой страны, а затем в Сирию где проживал до 2013 года.

    Несмотря на то, что в США Абу Марзуку так и не было предъявлено никаких конкретных обвинений, в списках ФБР он числился одним из самых опасных террористов в мире.

    В 2002-2014 годах Абу Марзук выступал в роли одного из основных координаторов переговоров между ФАТХом и ХАМАСом. В июле-августе 2014-го был главой делегации ХАМАСа на переговорах в Каире по вопросам урегулирования конфликта между Израилем и Газой.

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    В 2017-м вновь баллотировался на пост главы политбюро ХАМАСа, но после ухода в отставку Халида Машаля эту террористическую организацию возглавил Исмаил Ханийя, ранее являвшийся лидером "Исламского движения сопротивления" в Газе. Абу Марзук остался "вторым человеком" в руководстве ХАМАСа.

    Муса Абу Марзук многие годы был в списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в течение последних двадцати лет попыток его захвата или уничтожения не предпринималось. Он возглавлял переговорные группы ХАМАСа в Египте, России и других странах.

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