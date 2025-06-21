Reuters: пожар в Китае выдают за поражение "штаба Мосада"

Reuters Fact Check отмечает, что в соцсетях под видом последствий "атаки на штаб-квартиру Мосада в Израиле" распространяются кадры пожара в Китае.

Фактчекеры отмечают, что на самом деле это кадры пожара в китайском городе Чунцин 11 июня 2025 года, когда пожар охватил парковку для мотоциклов. Инцидент произошел за два дня до того, как Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана, начав военную операцию "Народ как лев".

Видео стало распространяться в соцсетях под видом "атаки на штаб Мосада" вскоре после того, как КСИР заявил, что якобы был нанесен удар по такой цели в Тель-Авиве.