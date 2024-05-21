Politico: переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся уже в ближайшем месяце

Как сообщает сайт Politico со ссылкой на информированные источники, руководители Евросоюза предлагают начать переговоры о вступлении в ЕС Украины уже 25 июня. Главной преградой этому выступают власти Венгрии, чье согласие необходимо.

Согласно публикации, переговоры с Венгрией ведут и украинское руководство, и руководство Евросоюза. Так, глава администрации президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. Было заявлено о положительной динамике.

1 июля Венгрия становится дежурным председателем ЕС. Собеседники издания полагают: официальный Будапешт предпочитает, чтобы переговоры начались до того, как это произойдет. Процедура вступления может продолжаться несколько лет.

Отметим, что война Украины с Россией продолжается более двух лет, и российская армия разворачивает наступление. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что альтернативой присоединения к ЕС станет компромисс с Россией, что фактически будет означать российскую победу в войне.