Politico: США опасаются, что Иран обвинит американцев или израильтян в гибели Раиси

В администрации президента США Джо Байдена опасаются, что Иран может обвинить США или Израиль в причастности к крушению вертолета, в результате которого погиб Эбрагим Раиси, пишет американское издание Politico.

Авторы публикации Александр Вард, Джонатан Лемайр, Лара Зелигман и Нахаль Туси пишут, что в Белом доме внимательно отслеживают все реакции и заявления Тегерана в связи с гибелью Раиси.

В Вашингтоне надеются на то, что изменения статус-кво не будет, и иранцы после завершения траура в течение ближайших месяцев изберут нового президента.

Отмечается, что фактическим лидером Ирана остается 85-летний Али Хаменеи. И вопрос в том, что станет его преемником. Многие называли таковым Раиси. И его гибель добавляет неопределенности в отношении преемственности власти в Иране, отмечает Politico.

Администрация Байдена считает, что Иран будет слишком поглощен своими проблемами, чтобы всерьез менять региональную политику, включая помощь прокси-силам, говорится в публикации.

Были опасения, что Тегеран может сразу же заявить, что Израиль и США так или иначе причастности к падению президентского вертолета, хотя не было никаких первоначальных разведывательных данных, позволяющих предположить что-либо, кроме крушения в плохую погоду.

Выступая перед журналистами 20 мая, министр обороны США Ллойд Остин заявил: "Соединенные Штаты не сыграли никакой роли в этой катастрофе".

Упоминая о назначении исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммаде Мохбере, Politico отмечает его роль в поставке дронов и ракет в Россию, которые применяются российскими военными в войне против Украины. Также отмечается его близость к Хаменеи.