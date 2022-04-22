Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Spiegel: Германия готова стать гарантом безопасности Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины и сделает для этого все необходимое.

"Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать ее безопасность. И мы доступны в роли гарантов", – сказал Шольц.

Германский канцлер сказал, что возможности поставок из запасов бундесвера в значительной степени исчерпаны, но ФРГ будет укреплять обороноспособность Украины. По его словам, в ближайшее время Германия отправит Украине противотанковые средства, мины и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, ФРГ планирует участвовать в укреплении ее обороноспособности западными вооружениями. "Мы оплачиваем эти поставки оружия. Германия выделила для этого в общей сложности 2 млрд евро", – отметил Олаф Шольц, заверивший, что Берлин готов оперативно обучить украинских военных эксплуатации этих видов оружия.

В то же время Шольц добавил: "Военная техника должна быть в состоянии использоваться без длительной подготовки, без дополнительной логистики, без солдат из наших стран. Быстрее всего это сделать с советским оружием, с которым украинцы хорошо знакомы. Поэтому не случайно, что некоторые восточноевропейские партнеры по NATO сейчас поставляют такое оружие".

Олаф Шольц заявил, что ФРГ не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России. При этом он заверил, что "мира", каким его видит президент РФ Владимир Путин, не будет.