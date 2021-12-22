Израиль первым переходит к четвертой дозе вакцины. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает, что Израиль станет первым государством, начавшим прививать граждан четвертой дозой вакцины от коронавирусной инфекции. Первыми ее получат израильтяне старше 60 лет, медицинские работники, а также люди с подавленным иммунитетом. Незадолго до решения скончался первый израильтян, у которого был выявлен "Омикрон".

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" взяла интервью у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он призвал ливанских политиков объединиться, чтобы положить конец иностранному вмешательству в дела Ливана. Главной проблемой страны он назвал "Хизбаллу", заявив, что если она хочет, чтобы к ней относились как к партии, она и должна стать не более, чем партией.

Агентство Maan, цитируя израильские СМИ, сообщает, что с 2016 года 3291 житель сектора Газы, получивший разрешение на работу в Израиле, не стал возвращаться в Газу. Эти данные получены из обращения израильских правых партий к юридическому советнику правительства. При этом отмечается, что их личности известны израильским властям, но никто ничего не делает.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает еще об одном погибшем в ходе разгона военными манифестации противников переворота в Судане. В хаосе, царившем 20 декабря в Хартуме, были изнасилованы две женщины. Одна из пострадавших подала жалобу в полицию, вторая отказалась принимать легальные меры. Общее число манифестантов в тот день составило сотни тысяч человек.