Новые ограничения и повороты в процессе над Задоровым. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 22 декабря

В центре внимания израильских СМИ новые меры борьбы с коронавирусом, о которых было решено на заседании межминистерской комиссии.

"Исраэль а-Йом": Специалисты минздрава рекомендовали начать вакцинацию четвертой дозой лиц старше 60 лет и медработников





"Едиот Ахронот": Новые ограничения: часть школьников будут учиться из дома. Тест на антиген для детей станет платным





"Маарив": Врач и три фармацевта подозреваются в поставке просроченных лекарств онкобольным





"Гаарец": Процесс Задорова: эксперт заявил, что размер обуви по следу на джинсах установить невозможно





"Исраэль а-Йом": Специалисты минздрава рекомендовали начать вакцинацию четвертой дозой лиц старше 60 лет и медработников

Во вторник, 21 декабря, специалисты минздрава, включая внешних экспертов, рекомендовали начать вакцинацию четвертой дозой вакцины лиц старше 60 лет, лиц с ослабленным иммунитетом и работников системы здравоохранения. В рекомендациях говорится, что лицам старше 60 и медработникам рекомендуется четвертая прививка, если прошло более четырех месяцев после последней дозы. Специалисты также рекомендовали сократить до трех месяцев интервал между второй и третьей дозами вакцины.











"Едиот Ахронот": Новые ограничения: часть школьников будут учиться из дома. Тест на антиген для детей станет платным

Согласно плану, одобренному министрами и еще нуждающемуся в утверждении парламентской комиссии по законодательству, в 11-12 классах в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах фронтальное обучение продолжится только в случае, если в классе не менее 70% учащихся привиты хотя бы одной дозой. В противном случае школьники переводятся на занятия по "зуму". Это решение распространяется на средние классы. Через три недели это ограничение будет действовать в отношении учащихся 1-6 классов. На совещании было принято решение отменить с начала следующего месяца бесплатные быстрые тесты на антиген для детей 5-11 лет. Для того, чтобы сделать тест, родителям придется за него заплатить.







"Маарив": Врач и три фармацевта подозреваются в поставке просроченных лекарств онкобольным

Согласно данным центрального статистического бюро, во второй половине ноября уровень безработицы снизился на 0,5% или на 23,4 тысячи человек по сравнению с данными за первую половину ноября, и составил 4,7% (200,2 тысячи человек). Средний уровень безработицы в ноябре снизился на 0,5% по сравнению с безработицей за октябрь и составил 5,1%. Это все еще на 1,5% больше докризисного показателя.











"Гаарец": Процесс Задорова: эксперт заявил, что размер обуви по следу на джинсах установить невозможно





Во вторник, 21 декабря, в окружном суде Нацерета, где проходит повторный процесс над Романом Задоровым, дал показания Ярон Шор, эксперт по следам обуви и свидетель обвинения. Шор заявил в суде, что по следу, который был найден на джинсах Таир Рады и который стал одной из главных улик в первом процессе над Задоровым, определить размер обуви невозможно.