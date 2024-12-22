Habertürk: Асма Асад хочет перебраться из Москвы в Лондон, возможен развод

Турецкое издание Habertürk пишет, что бывшая "первая леди" Сирии Асма Асада стремится перебраться из Москвы в Лондон, где проживает ее мать Сахар Отри аль-Ахрас.

В публикации утверждается, что мать Асмы ведет переговоры с ведущими юридическими фирмами Англии, что организовать переезд дочери в Лондон на законных основаниях.

21 мая 2024 года было объявлено, что у Асмы Асад диагностирована лейкемия. Тяжелый диагноз усиливает стремление матери добиться переезда дочери в Лондон, где лечение может быть более качественным, чем в Москве.

В статье сказано, что юристы дали понять: развод с Башаром Асадом является обязательным условием для того, чтобы Асма Асада получила разрешение британских властей. Кроме того, ей придется отвечать на обвинения в коррупции, растратах и ​​незаконном обогащении, которые были выдвинуты против нее ранее.

Редакция Habertürk не исключает, что Асма Асад станет "разменной монетой" на переговорах между Россией, Турцией и США.

Официально информация о стремлении Асмы Асад перебраться из Москвы в Лондон не подтверждена.