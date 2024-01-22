"Исраэль а-Йом": война с "Хизбаллой" может оставить Израиль без электричества

В рамках подготовки к возможной войне на севере рассматривается возможность, что в результате ударов террористической группировки "Хизбалла" произойдет "национальный блэкаут": по меньшей мере 60% израильтян окажутся без электричества на сутки или двое. Об этом пишет газета "Исраэль а-Йом".

Еще один возможный сценарий предусматривает, что какие-то районы окажутся обесточенными 72 или более часов. Министр обороны Йоав Галант проведет в ближайшую неделю оперативную игру, в ходе которой ведомства должны представить свои планы действий в подобной ситуации.

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Прекращение подачи электричества представляет значительную опасность для людей, использующих домашнюю систему поддержки дыхания – таких в Израиле насчитывается около 30000 человек. Если в больницах работу систем обеспечат генераторы, то у находящихся дома альтернативного питания электричеством нет. 1000 из них неспособны обслуживать себя самостоятельно. По плану министерства здравоохранения, они будут доставлены в больницы.

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В Израиле есть около 7500 антенн мобильной связи. Они оснащены батареями, рассчитанными на два часа работы. Министерство связи установило местоположение 500 из них, охватывающих большую часть населения. Они будут обеспечены электричеством. Министерство экономики разработало план оснащения генераторами части супермаркетов и продуктовых магазинов. План получил название "Железный супер".

Автор материала Лилах Шуваль отмечает, что Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, возглавляемое бригадным генералом Йорамом Ларедо, подготовила новую оценку, согласно которой война с "Хизбаллой" продлится дольше, чем предполагалось ранее. Увеличены необходимые стратегические запасы, в том числе лекарств. Идет подготовка к массовой добровольной эвакуации жителей севера страны.