adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
10 - 18°
Тель-Авив:
12 - 20°
Эйлат:
12 - 24°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.751 ₪ 4.078 ₪
Иерусалим:
10 - 18°
Тель-Авив:
12 - 20°
Эйлат:
12 - 24°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Пресса

    "Исраэль а-Йом": война с "Хизбаллой" может оставить Израиль без электричества

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Nati Shohat/Flash90

    В рамках подготовки к возможной войне на севере рассматривается возможность, что в результате ударов террористической группировки "Хизбалла" произойдет "национальный блэкаут": по меньшей мере 60% израильтян окажутся без электричества на сутки или двое. Об этом пишет газета "Исраэль а-Йом".

    Еще один возможный сценарий предусматривает, что какие-то районы окажутся обесточенными 72 или более часов. Министр обороны Йоав Галант проведет в ближайшую неделю оперативную игру, в ходе которой ведомства должны представить свои планы действий в подобной ситуации.

    adv_12 incontent_1

    Прекращение подачи электричества представляет значительную опасность для людей, использующих домашнюю систему поддержки дыхания – таких в Израиле насчитывается около 30000 человек. Если в больницах работу систем обеспечат генераторы, то у находящихся дома альтернативного питания электричеством нет. 1000 из них неспособны обслуживать себя самостоятельно. По плану министерства здравоохранения, они будут доставлены в больницы.

    adv_13 m_ar_1

    В Израиле есть около 7500 антенн мобильной связи. Они оснащены батареями, рассчитанными на два часа работы. Министерство связи установило местоположение 500 из них, охватывающих большую часть населения. Они будут обеспечены электричеством. Министерство экономики разработало план оснащения генераторами части супермаркетов и продуктовых магазинов. План получил название "Железный супер".

    Автор материала Лилах Шуваль отмечает, что Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, возглавляемое бригадным генералом Йорамом Ларедо, подготовила новую оценку, согласно которой война с "Хизбаллой" продлится дольше, чем предполагалось ранее. Увеличены необходимые стратегические запасы, в том числе лекарств. Идет подготовка к массовой добровольной эвакуации жителей севера страны.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Января 2024
    "Хизбалла" признала смерть телохранителя командующего центральным сектором на юге Ливана
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Января 2024
    ЦАХАЛ дважды атаковал цели "Хизбаллы" в деревне Маркаба
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1
    adv_21 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    09:24 СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян в 2024 году. Опрос NEWSru.co.il
    08:59 "Исраэль а-Йом": война с "Хизбаллой" может оставить Израиль без электричества
    08:42 108-й день войны в Израиле. Хронология событий
    08:36 ХАМАС сообщил о гибели своего боевика на юге Ливана
    08:24 Задержаны 14 подозреваемых в незаконной торговле разрешениями на въезд в Израиль
    08:12 Ливанские СМИ: ЦАХАЛ нанес удары по целям в Айтаруне
    07:24 В результате ДТП на дороге 7011 погиб мужчина
    06:39 Операции ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 22 января: военные действовали в Калькилии и Иерихоне
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom