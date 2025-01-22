"Аль-Ахбар": жители южноливанских деревень собираются домой, даже если ЦАХАЛ не уйдет
время публикации: 22 января 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 08:15
Ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с террористической организацией "Хизбалла", сообщило, что жители южноливанских деревень "не намерены дожидаться разрешения Израиля на возвращение домой".
Согласно изданию, по истечение 60-дневного срока с начала прекращения огня они намерены вернуться в свои деревни, даже если ЦАХАЛ еще не уйдет из них.
Напомним, что ранее Израиль дал понять, что ЦАХАЛ может задержаться с выходом из Ливана сверх предусмотренных соглашением 60 дней, поскольку армия Ливана недостаточно быстро развертывается вдоль израильской границы.