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Пресса

"Аль-Ахбар": жители южноливанских деревень собираются домой, даже если ЦАХАЛ не уйдет

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 22 января 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 08:15
"Аль-Ахбар": жители южноливанских деревень собираются домой, даже если ЦАХАЛ не уйдет
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с террористической организацией "Хизбалла", сообщило, что жители южноливанских деревень "не намерены дожидаться разрешения Израиля на возвращение домой".

Согласно изданию, по истечение 60-дневного срока с начала прекращения огня они намерены вернуться в свои деревни, даже если ЦАХАЛ еще не уйдет из них.

Напомним, что ранее Израиль дал понять, что ЦАХАЛ может задержаться с выходом из Ливана сверх предусмотренных соглашением 60 дней, поскольку армия Ливана недостаточно быстро развертывается вдоль израильской границы.

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