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"Аль-Арабия": Нетаниягу не будет встречаться с Трампом в ходе визита с США

время публикации: 22 июля 2024 г., 16:37 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 16:37
"Аль-Арабия": Нетаниягу не будет встречаться с Трампом в ходе визита с США
AP Photo/Oded Balilty

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", направляющийся в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не будет встречаться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, ведущим борьбу за возвращение в Белый дом. Политики ограничатся телефонным разговором.

Администрация Трампа была одной из наиболее произраильских в истории. Трамп перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим и признал суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Были заключены Соглашения Авраама.

Однако к концу президентской каденции Трампа отношения и Нетаниягу ухудшились. Еще во время президентской компании 2020 года израильский лидер заявлял, что будет готов сотрудничать с любой администрацией США. После победы Байдена на выборах, которую Трамп продолжает считать незаконной, Нетаниягу поздравил новоизбранного президента.

После ухода с поста Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес израильского премьера. Он сообщил, что Нетаниягу в последний момент отказался от участия Израиля в операции по уничтожению главы подразделения "Кудс" Касема Сулеймани. Трамп заявлял, что будет добиваться импичмента Нетаниягу в Кнессете.

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