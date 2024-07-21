Противоречивая информация о предстоящей встрече Нетаниягу и Байдена

В Израиле полагают, что решение президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не приведет к отмене его встречи с премьер-министром Биньямина Нетаниягу. Глава израильского правительства должен вылететь в Вашингтон утром 22 июля.

Не исключается, что глава правительства встретится и с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом, отмечает Ynet. При этом в качестве возможного места проведения встречи называют Нью-Йорк и Мар-а-Лаго – поместье Трампа в штате Флорида.

В то же время телеканал CNN передает, что встреча Нетаниягу и Байдена, скорее всего, не состоится.

Напомним, что главная цель визита Нетаниягу в США – выступление перед обеими палатами американского Конгресса. Он станет первым израильским лидером, которому эта честь будет оказана четыре раза.