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Пресса

ABC News: США и Израиль отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана год назад

США
СМИ
Учения
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 06:11
ABC News: США и Израиль отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана год назад
Пресс-служба ЦАХАЛа

Атака на иранские ядерные объекты отрабатывалась около года назад в ходе совместных учений США и Израиля, передает ABC News со ссылкой на израильский источник.

Именно тогда, в ходе учений впервые были смоделированы согласованные наступательные действия, целью которых была ликвидация иранских ядерных объектов.

Источник отметил, что учения проводились в период, когда президентом США был Джо Байден, но тогда, по его словам, никто и подумать не мог, что год спустя сценарий будет успешно реализован.

Пресса
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