New York Times: США атаковали Иран, посчитав, что ЦАХАЛ задержал ядерную программу всего на полгода

Издание The New York Times называет одну из причин того, почему президент США Дональд Трамп санкционировал удары по ядерным объектам Ирана.

Согласно этому источнику, в Вашингтоне пришли к выводу, что атаки ЦАХАЛа задержали иранскую ядерную программу всего на шесть месяцев. Более того, при принятии решения в Белом доме исходили из того, что дальнейшие израильские атаки не вызовут большей задержки ядерной программы Ирана.