New York Times: США атаковали Иран, посчитав, что ЦАХАЛ задержал ядерную программу всего на полгода
время публикации: 22 июня 2025 г., 04:40 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 04:47
Издание The New York Times называет одну из причин того, почему президент США Дональд Трамп санкционировал удары по ядерным объектам Ирана.
Согласно этому источнику, в Вашингтоне пришли к выводу, что атаки ЦАХАЛа задержали иранскую ядерную программу всего на шесть месяцев. Более того, при принятии решения в Белом доме исходили из того, что дальнейшие израильские атаки не вызовут большей задержки ядерной программы Ирана.