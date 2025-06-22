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Пресса

New York Times: США атаковали Иран, посчитав, что ЦАХАЛ задержал ядерную программу всего на полгода

США
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 04:40 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 04:47
New York Times: США атаковали Иран, посчитав, что ЦАХАЛ задержал ядерную программу всего на полгода
AP Photo/Vahid Salemi

Издание The New York Times называет одну из причин того, почему президент США Дональд Трамп санкционировал удары по ядерным объектам Ирана.

Согласно этому источнику, в Вашингтоне пришли к выводу, что атаки ЦАХАЛа задержали иранскую ядерную программу всего на шесть месяцев. Более того, при принятии решения в Белом доме исходили из того, что дальнейшие израильские атаки не вызовут большей задержки ядерной программы Ирана.

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