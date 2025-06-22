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Пресса

CBS News: США предупреждали Иран об ударах

Война с Ираном
США
время публикации: 22 июня 2025 г., 04:31 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 04:36
CBS News: США предупреждали Иран об ударах
AP Photo/Vahid Salemi

Представители США связывались с властями Ирана по дипломатическим каналам, предупреждая, что могут быть нанесены удары по ядерным объектам. При этом, как отмечает CBS News, Тегерану дали понять, что Вашингтон не стремится к смене власти в Иране.

"США дипломатическим путем связывались с Ираном в субботу, чтобы дать понять, что удары – это весь план США, и что усилия по смене режима не планируются", – передает CBS News.

Пресса
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