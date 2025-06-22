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NBC News: удары по Фордо не приведут к ядерному взрыву

СМИ
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 04:02 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 04:08
NBC News: удары по Фордо не приведут к ядерному взрыву
AP Photo/Charlie Riedel

Сайт телеканала NBC News со ссылкой на экспертов в области ядерной безопасности пишет, что авиаудары, нанесенные США по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо, не приведут к радиационному выбросу или ядерному взрыву.

По мнению экспертов, сотрудники ядерного объекта в Фордо, скорее всего, пострадали в результате удара, однако атака не спровоцирует "ядерный взрыв, широкомасштабный радиационный или химический выброс". Это могло бы произойти, если бы на объекте в Фордо находились ядерные реакторы или боеголовки, однако международные наблюдатели и эксперты считают, что это не так.

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