Ynet: мама Кешета Наталья Касаротти сообщила о желании усыновить малыша

Издание Ynet рассказало сегодня о четырехмесячном малыше, которого бросили из-за его состояния здоровья сразу после рождения. Малыш, которого журналисты назвали вымышленным именем Дан, за свою короткую жизнь ни разу не покидал больницу, и до сих пор для него не нашли опекуна или приемную семью.

Эта история, опубликованная на странице Ynet в социальной сети Facebook, вызвала множество комментариев, и десятки людей выразили желание усыновить маленького Дана. В числе этих людей была и Наталья Касаротти – мама Кешета Касаротти, светловолосого 21-летнего мальчика, убитого террористами в бойне на фестивале Nova.

"Я потеряла своего идеального сына на Nova, – написала Наталья. – У меня есть финансовые и техническое возможности, а главное – в моем сердце и в моем доме есть место для младенца, которое позволит дать ему хорошую жизнь. А он немного заполнит эту пустоту в сердце, хотя цель и не в этом. Руки жаждут обнять новую жизнь".

Маленький Дан до сих пор проходит обследования, у него еще нет окончательного диагноза. Врачи склоняются к тому, что это редкий, но известный синдром. Мальчика опекает персонал больницы и волонтеры ассоциации "Первые объятия" ("Хибук Ришон"), но усилия социальных служб найти ему патронатную или приемную семью пока были безуспешными.

Напомним, Наталья Касаротти рассказывала о своем сыне Кешете и о двух своих дочерях по имени Шемеш и Анан – в интервью Newsru.co.il. Наталья Касаротти родом из Аргентины, в Израиль она репатриировалась в детстве с родителями. Вскоре после армии Наталья перебралась в пустыню Арава, с которой и связала свою дальнейшую жизнь.

Старшей дочери исполнилось 25 лет, она завершила службу в ВВС, младшей – 19 лет, Шемеш решила пойти служить в "Шерут Леуми". Единственному сыну Натальи Касаротти Кешету навсегда останется 21: в "черную субботу" 7 октября он был убит палестинскими террористами на фестивале Nova.