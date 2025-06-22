New York Times: на Фордо и Натанз было сброшено 14 бомб GBU-57

Издание The New York Times приводит слова информированного американского чиновника, который заявляет, что на ядерный объект в Фордо бомбардировщики B-2 сбросили 12 бомб GBU-57 и еще две такие бомбы были сброшены на объект в Натанзе.

Ранее СМИ со ссылкой на другие источники заявляли, что на ядерный объект в Фордо было сброшено в общей сложности шесть бомб GBU-57, с подводной лодки было запущено 30 ракет "Томагавк" по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

New York Times также пишет, что стратегические бомбардировщики B-2A Spirit 509-го бомбардировочного крыла ВВС США летели с авиабазы Уайтмен в штате Миссури до Ирана около 37 часов, несколько раз дозаправляясь в воздухе.

Ожидается детальный отчет Пентагона по проведенной операции.