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Пресса

New York Times: на Фордо и Натанз было сброшено 14 бомб GBU-57

Война с Ираном
США
СМИ
время публикации: 22 июня 2025 г., 06:38 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 07:04
New York Times: на Фордо и Натанз было сброшено 14 бомб GBU-57
Staff Sgt. Joshua Hastings/U.S. Air Force via AP

Издание The New York Times приводит слова информированного американского чиновника, который заявляет, что на ядерный объект в Фордо бомбардировщики B-2 сбросили 12 бомб GBU-57 и еще две такие бомбы были сброшены на объект в Натанзе.

Ранее СМИ со ссылкой на другие источники заявляли, что на ядерный объект в Фордо было сброшено в общей сложности шесть бомб GBU-57, с подводной лодки было запущено 30 ракет "Томагавк" по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

New York Times также пишет, что стратегические бомбардировщики B-2A Spirit 509-го бомбардировочного крыла ВВС США летели с авиабазы Уайтмен в штате Миссури до Ирана около 37 часов, несколько раз дозаправляясь в воздухе.

Ожидается детальный отчет Пентагона по проведенной операции.

Пресса
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